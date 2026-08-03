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Na China, BYD acelera vendas em julho e exportações mais que dobram; NIO dispara 71%

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 12:05:00 Editado em 03.08.2026, 14:38:21
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As vendas das montadoras chinesas de veículos elétricos avançaram em julho. A BYD, rival da Tesla, cresceu mais de 20%, enquanto a maioria das demais registrou ganhos moderados.

A BYD foi a maior vendedora, com 419.211 unidades comercializadas no mês passado, alta de 22% ante o mesmo período de 2025, informou a empresa no domingo. As exportações da montadora mais do que dobraram em julho, para 180.538 veículos de nova energia - categoria que inclui elétricos e híbridos.

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A NIO também teve um desempenho forte: as entregas em julho dispararam 71%, para 35.934 veículos.

Na Geely Automobile, as vendas mensais subiram 5,0%, para 250.161 veículos.

A XPeng entregou 38.027 veículos em julho, alta de 4,0% na comparação anual.

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A Great Wall Motor, por sua vez, vendeu 34.651 veículos de nova energia no mês, leve avanço ante 34.593 um ano antes.

A Li Auto esteve entre as exceções com desempenho mais fraco: somou 30.468 vendas em julho, queda de 0,9% em relação a um ano antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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CHINA/VEÍCULOS/VENDAS/JULHO/ELÉTRICOS
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