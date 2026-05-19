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Na CAE, Galípolo reitera que Lula orientou tratar caso Master 'de forma técnica'

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 17:13:00 Editado em 19.05.2026, 17:24:26
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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a dizer que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi que ele tratasse o caso do Banco Master de forma técnica. O chefe do BC participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"A orientação do presidente foi: trate de maneira técnica esse tema; você tem a autonomia e trate de maneira técnica esse tema", disse o presidente do BC durante a audiência pública na CAE.

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Galípolo repetiu que foi chamado pelo chefe do gabinete da Presidência para a reunião com Lula e o banqueiro Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, e que quando chegou à reunião ela já havia começado.

Disse que era o único representante do BC no encontro e afirmou que Vorcaro levou uma narrativa de que estava sendo perseguido pelos grandes bancos.

"Algo que não tem muita aderência ao que a gente vê o tamanho do Master em relação ao mercado como um todo", ponderou Galípolo.

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Segundo Galípolo, Lula foi objetivo ao dizer a Vorcaro que ele seria tratado pelo BC de forma técnica.

Em fevereiro deste ano, o presidente da República admitiu ter se encontrado com o banqueiro do Master. Na ocasião, o petista disse que não haveria "posição política" a favor ou contra o banco, mas sim uma "investigação técnica".

O encontro foi mediado pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, em dezembro de 2024.

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