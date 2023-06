Na Argentina, Fernández recebe chefe da Comissão Europeia, um dia após visita dela ao Brasil

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebe a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, um dia após ela ter visitado o Brasil, quando se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Fernández também terá como foco nas conversas na Casa Rosada um potencial acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

A agência oficial Télam diz que a reunião ocorre às 12h (de Brasília) e que depois as duas autoridades devem fazer uma declaração conjunta. O Ámbito Financiero, por sua vez, diz que as conversas sobre os tratados entre os blocos "tiveram um tensionamento após Lula rechaçar as potenciais sanções europeias por questões ambientais". O mesmo jornal menciona que Bruxelas tem um plano para promover investimentos na região de mais de US$ 10 bilhões.

O Ámbito ainda nota que o governo argentino concorda com o Brasil sobre a necessidade de "revisar" as condições do potencial acordo entre os blocos. Ele recorda que em 2019 o pacto foi apresentado como um fato, mas quatro anos depois "fica claro que desde então e também agora há questões pendentes".

O La Nación, por sua vez, lembrava em reportagem anterior que Von der Leyen ainda terá reuniões com os presidente do Chile, Gabriel Boric, e do México, Andrés Manuel López Obrador, durante seu giro pela região. A previsão é de que ela esteja na quarta-feira no Chile a na quinta-feira no México.