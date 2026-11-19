Os ministros das 21 economias que integram a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) defenderam uma reforma significativa da Organização Mundial do Comércio (OMC) e reafirmaram o compromisso com o avanço da integração econômica regional. Em comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira, 19, após reunião ministerial realizada em 3 de novembro, o grupo reconheceu que o comércio global continua enfrentando "desafios significativos" e destacou a necessidade de fortalecer a resiliência das cadeias produtivas.

Segundo o documento, o impasse na 14ª Conferência Ministerial da OMC evidenciou que a organização enfrenta dificuldades e precisa de reformas para aprimorar suas funções e responder melhor aos interesses dos países-membros.

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Os ministros reconheceram que as regras acordadas no âmbito da entidade são fundamentais para facilitar o comércio internacional e incentivaram uma atuação conjunta para modernizá-la.

A Apec também reafirmou o compromisso com a integração econômica orientada pelo mercado e saudou os avanços na agenda da Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP, na sigla em inglês). O grupo reconheceu, contudo, que ainda há trabalho a ser feito diante das transformações nas relações comerciais e nos acordos internacionais.

Na área digital, os ministros defenderam maior cooperação para combater vazamentos de dados, fraudes online e o uso malicioso de tecnologias emergentes. O comunicado ressalta a importância de facilitar o fluxo transfronteiriço de informações, proteger a privacidade e fortalecer a confiança de empresas e consumidores nas transações digitais.

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O documento também destaca a importância de políticas fiscais, monetárias e financeiras "críveis e flexíveis" para administrar choques e preservar a estabilidade macroeconômica. Os ministros alertaram que os desequilíbrios globais persistentes representam riscos ao crescimento e concordaram em ampliar a comunicação e a cooperação para promover o reequilíbrio econômico.

Em energia, o grupo defendeu o fortalecimento da segurança do abastecimento, a resiliência das cadeias de suprimentos e o acesso a fontes confiáveis e acessíveis, respeitando as prioridades nacionais.

A reunião virtual foi presidida pelos ministros chineses das Relações Exteriores, Wang Yi, e do Comércio, Wang Wentao. Os integrantes também aprovaram a primeira revisão quinquenal do Plano de Ação de Aotearoa, voltado à implementação da visão de desenvolvimento regional até 2040.