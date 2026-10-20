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ECONOMIA

Na Alemanha, PPI sobe 1,9% em setembro ante agosto

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 6,7% em setembro na comparação anual, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 20, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,9% em setembro.

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Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 1,5% no período.

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