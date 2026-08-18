Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 34,2 em agosto

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 34,2 em agosto, ante 26,3 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, pelo instituto alemão ZEW. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador para 29 neste mês. O índice de condições atuais do ZEW também melhorou, ao avançar de -77,6 em julho para -61,1 em agosto.

*Com informações da Dow Jones Newswires