Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas cai a 28,1 em outubro

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O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu para 28,1 em outubro, ante 34,7 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 20, pelo instituto alemão ZEW. O resultado, porém, ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 27,8 neste mês.

O índice de condições atuais do ZEW melhorou, ao avançar de -47,1 em setembro para -35,9 em outubro.

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*Com informações da Dow Jones Newswires