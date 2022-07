(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de -28 pontos em junho para -53,8 pontos em julho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (12) pelo instituto alemão ZEW. O resultado veio bem pior do que esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a -41 pontos. Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW recuou de -27,6 para -45,8 pontos no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.