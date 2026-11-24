O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 90,6 pontos em novembro, no sétimo avanço consecutivo, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (24) pelo instituto alemão Ifo. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta para 90,3 pontos. O dado de outubro foi revisado para 90,1 pontos, de 90,2 anteriormente.

Entre os subíndices, o de expectativas econômicas subiu para 91,6 pontos em novembro, de 91,5 em outubro. O de condições atuais avançou para 89,4 pontos, de 88,8. A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9 mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.