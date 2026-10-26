Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 90,2 em outubro

O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu de 89,9 pontos em setembro para 90,2 em outubro, marcando o sexto avanço consecutivo, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo divulgada nesta segunda-feira, 26. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 89,8 pontos neste mês.

Entre os subíndices, o de expectativas econômicas aumentou de 90,4 para 91,6 pontos no mesmo período, enquanto o de condições atuais recuou de 89,5 para 88,8 pontos.

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A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires.