Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 88,8 em agosto, maior nível em 1 ano

O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 88,8 pontos em agosto, de 86,7 pontos em julho, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo divulgada nesta terça-feira, 25. O resultado, o mais alto desde agosto de 2025, superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador para 87,2 pontos neste mês. O dado de julho foi revisado para cima, de 86,6 pontos inicialmente.

Entre os subíndices, o de expectativas econômicas avançou de 86,8 pontos em julho para 89,1 pontos em agosto, enquanto o de condições atuais aumentou de 86,5 para 88,5 pontos.

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A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires