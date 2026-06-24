Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 85,6 em junho
Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 07:51:00 Editado em 25.06.2026, 06:42:15
O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 85,6 pontos em junho, ante 85 pontos em maio, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo divulgada nesta quarta-feira, 24. O resultado, porém, veio ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador a 85,7 pontos neste mês. O dado de maio foi revisado para cima, de 84,9 pontos originalmente.
Apenas o subíndice de expectativas econômicas avançou de 83,9 pontos em maio para 84,1 pontos em junho.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Já o de condições atuais aumentou de 86,1 para 87 pontos no mesmo período.
A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.
*Com informações da Dow Jones Newswires
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE