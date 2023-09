Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai para 85,7 em setembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu levemente em setembro, para 85,7 pontos, ante 85,8 pontos em agosto, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 25, pelo instituto alemão Ifo. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas consultados pelo

, que previam queda maior neste mês, a 85 pontos. O dado de agosto foi levemente revisado para cima, de 85,7 pontos originalmente. Apenas o subíndice de condições atuais do Ifo diminuiu de 89 pontos em agosto para 88,7 pontos em setembro. Por outro lado, o subíndice de expectativas econômicas subiu no mesmo período, de 82,7 para 82,9 pontos. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.