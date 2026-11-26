A confiança dos consumidores na Alemanha subiu ligeiramente, mas permaneceu em nível baixo. A avaliação negativa da economia e a preocupação com a inflação pesam sobre o sentimento às vésperas da importante temporada de compras de fim de ano.

O índice de confiança do consumidor da Alemanha, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM) e pela GfK, avançou para -30,2 na projeção para dezembro, ante -30,9 em novembro. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de economistas consultados pela FactSet, de -30,1.

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"O clima do consumidor está praticamente estagnado em um nível baixo", afirmou Rolf Buerkl, responsável pela pesquisa no NIM. "Isso não é um bom presságio para a próxima temporada de compras de Natal. O sentimento dos consumidores está agora ligeiramente abaixo do nível de um ano atrás", acrescentou.

As expectativas de renda e a disposição para comprar avançaram um pouco em novembro, contribuindo para a alta do indicador. As expectativas em relação à economia, porém, voltaram a cair após seis meses consecutivos de alta. As preocupações com a inflação também aumentaram, segundo a pesquisa.

Dados revisados divulgados na quarta-feira (25) mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre, abaixo dos 0,2% informados anteriormente. O consumo das famílias avançou somente 0,1%, enquanto as vendas no varejo recuaram acentuadamente no trimestre.

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Economistas, porém, esperam que o crescimento acelere nos últimos três meses do ano, com o aumento dos investimentos do governo em projetos de defesa e infraestrutura.

A GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

*Com informações da Dow Jones Newswires