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ECONOMIA

Na Alemanha, Índice GfK de confiança do consumidor recua a -29,6 em agosto

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:17:00 Editado em 24.07.2026, 07:24:06
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O sentimento do consumidor na Alemanha se deteriorou ligeiramente diante de menores expectativas de renda e uma maior disposição para poupar. Já a disposição para comprar e as expectativas econômicas aumentaram ligeiramente.

Pesquisa do instituto GfK, em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta sexta-feira, 24, mostrou que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para agosto recuou para -29,6, ante -29,3 pontos em julho (dado revisado de -29,2 pontos).

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A previsão de analistas compilados pela FactSet era de avanço a -28,6 pontos.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

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agosto alemanha Confiança Consumidor GFk
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