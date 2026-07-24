Na Alemanha, Índice GfK de confiança do consumidor recua a -29,6 em agosto
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:17:00 Editado em 24.07.2026, 07:24:06
O sentimento do consumidor na Alemanha se deteriorou ligeiramente diante de menores expectativas de renda e uma maior disposição para poupar. Já a disposição para comprar e as expectativas econômicas aumentaram ligeiramente.
Pesquisa do instituto GfK, em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta sexta-feira, 24, mostrou que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para agosto recuou para -29,6, ante -29,3 pontos em julho (dado revisado de -29,2 pontos).
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A previsão de analistas compilados pela FactSet era de avanço a -28,6 pontos.
O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.