Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor para outubro fica em -26,5

A confiança do consumidor na Alemanha deve aparecer enfraquecida pelo segundo mês consecutivo em outubro, já que os consumidores estão preferindo poupar a gastar em um contexto macroeconômico desafiador. Pesquisa do instituto GfK divulgada nesta quarta-feira, 27, aponta que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia deve cair de -25,6, em setembro, para -26,5 em outubro. A leitura é pior do que a previsão dos economistas consultados pela FactSet, de -25,5. Fonte:

