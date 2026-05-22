Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor avança para -29,8

O sentimento do consumidor na Alemanha melhorou após ter recuado ao menor valor desde fevereiro de 2023, diante dos efeitos da guerra no Oriente Médio. Pesquisa do instituto GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta sexta-feira, mostra que o Índice de Confiança do Consumidor alemão projetado para junho subiu para -29,8, de -33,1 em maio.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

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*Com informações da Dow Jones Newswires