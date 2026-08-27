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ECONOMIA

Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor avança a -26,6 em setembro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O sentimento do consumidor na Alemanha melhorou diante de uma leve queda na propensão a poupar e a um aumento significativo nas expectativas de renda. As perspectivas econômicas também apresentaram uma evolução um pouco mais positiva.

Pesquisa do instituto GfK, em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta quinta-feira, 27, mostrou que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para setembro avançou para -26,6 pontos, ante -29,4 pontos em agosto (dado revisado de -29,6 pontos).

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A previsão de analistas compilados pela FactSet era de avanço a -29,2 pontos.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

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