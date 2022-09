Na Alemanha, indicador PPI avança 45,8% em agosto na comparação anual

Matheus Andrade* (via Agência Estado)

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou 45,8% em agosto ante igual mês de 2021, segundo dados publicados nesta terça-feira pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado ficou bem acima do esperado por analistas entrevistados pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 37,9%. Foi o maior avanço em uma comparação anual já registrado pela série histórica.

A taxa anual do PPI acelerou dos 37,2% em julho. Em comparação ao mês anterior, o índice subiu 7,9% em agosto. Foi também o maior avanço de um mês para o outro já registrado na série histórica. Especialistas esperavam uma elevação de 1,6% na comparação mensal.

De acordo com a Destatis, os preços da energia no país - que subiram 139,0% em relação a agosto de 2021 e 20,4% frente ao último julho - foram determinantes para o aumento. Os avanços ocorreram especialmente pela alta no gás natural e da eletricidade, que contaram com elevações superiores a 200% na comparação com igual período de 2021.

