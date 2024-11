Mutirão nos bancos para renegociação de dívidas começa em 1º de novembro, diz Febraban

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Matheus Piovesana (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os bancos iniciarão em 1º de novembro o mutirão nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade promove a iniciativa junto com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o País. O mutirão vai até o dia 30 de novembro.

continua após publicidade

Os consumidores poderão renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades contraídas junto a bancos, cujos pagamentos estejam em atraso e que não possuam bens dados em garantia.

Os bancos participantes oferecerão parcelamento e abatimentos nos valores das dívidas. A entidade não informou o valor financeiro que o setor espera renegociar.

continua após publicidade

A renegociação poderá ser feita pelos canais dos bancos participantes ou pela plataforma ConsumidorGovBr, para contas Prata ou Ouro.

A Febraban orienta que os clientes consultem dívidas através do Registrato, site do BC que reúne informações sobre dívidas e relacionamentos bancários dos consumidores.

"Os bancos estão empenhados em ofertar condições especiais para a negociação de dívidas em atraso e contribuir para a recuperação financeira do consumidor", diz Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban. "A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora."