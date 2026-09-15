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Musk volta a insinuar fusão entre Tesla e SpaceX, mas mercado reage com ceticismo

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O bilionário Elon Musk voltou a alimentar especulações sobre uma possível combinação entre Tesla e SpaceX. Na segunda-feira, o executivo - CEO das duas companhias - participou do podcast All-In ao lado da presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e indicou, em tom ambíguo, que poderia "tomar alguma ação" diante do alto nível de colaboração entre as empresas.

A conversa abordou temas como Starlink, Starship, data centers de inteligência artificial (IA) no espaço e regulação governamental. Ao falar da cooperação entre as companhias, Musk citou a Terafab, uma fábrica de chips que estaria sendo construída em conjunto, além de pesquisa e desenvolvimento compartilhados no campus industrial da Tesla em Austin, no Texas.

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Questionado sobre por que ainda mantém Tesla e SpaceX como empresas separadas, Musk respondeu: "Ótima pergunta. Com toda essa colaboração em tantos níveis, quem pode imaginar que ação alguém pode tomar". Tesla e SpaceX não responderam a um pedido de comentário sobre uma eventual fusão.

A fala foi interpretada como provocação, mas o tema tem ganhado força há meses em Wall Street, com analistas - incluindo de Baird e RBC - avaliando que uma fusão pode acontecer.

O principal argumento a favor seria integrar a cadeia de valor de IA, dos chips e capacidade de computação até aplicações digitais, hardware e manufatura. A SpaceX opera modelos Grok em seus data centers de IA; a Tesla usa IA para treinar sistemas de direção autônoma. As sinergias, aponta o texto, passam também pelo comando centralizado nas mãos de Musk. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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TESLA/SPACEX/FUSÃO/MUSK/INSINUAÇÃO
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