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Musk: sem Huang na Nvidia, muitos acordos críticos feitos em aperto de mão serão perdidos

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, disse neste sábado, 14, que o ex-CEO da Nvidia Jensen Huang gerenciou brilhantemente a cadeia de suprimentos da gigante de chips, mas muitos desses acordos eram um aperto de mãos, não um contrato escrito. "Sem Jensen, pelo menos alguns desses acordos críticos serão perdidos", escreveu ele no X, rede social de sua propriedade.

Os comentários foram feitos em resposta a uma publicação de uma entrevista de Dylan Patel, fundador e CEO da SemiAnalysis. Patel diz no vídeo que Huang pessoalmente convenceu pequenos fornecedores a deixarem a Nvidia comprar todo o suprimento deles e, com ele fora, Google já está implorando por capacidade.

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Huang renunciou ao cargo na última quinta-feira, 12, depois de escândalos envolvendo um relacionamento com uma suposta espiã chinesa e funcionárias da Nvidia.

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NVIDIA/JENSEN HUANG/ESCÂNDALO/MUSK
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