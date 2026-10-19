Musk promete dar uma ação de sua empresa SpaceX a 'cada criança dos EUA'

O bilionário Elon Musk prometeu distribuir uma ação de sua empresa SpaceX a "cada criança dos Estados Unidos" no próximo ano. A promessa foi feita após a empresa de inteligência artificial (IA) Anthropic anunciar, em uma publicação nas redes sociais, que destinará 5% de suas ações a um novo fundo de "benefício público".

Em resposta à publicação de domingo, Musk escreveu: "Recomendo dar as ações diretamente ao público."

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A Anthropic informou no domingo que as ações destinadas à iniciativa serão transferidas para o Anthropic Public Benefit Fund, uma nova entidade dentro da companhia. O valor do fundo poderá aumentar à medida que as ações se valorizarem.

Musk não forneceu mais detalhes sobre como pretende executar a distribuição das ações, mas acrescentou em sua publicação: "Esta será a primeira de muitas."

Os anúncios de Musk e da Anthropic ocorrem em um momento de crescente preocupação dos americanos com a inteligência artificial.

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Uma nova pesquisa do Centro de Pesquisas de Assuntos Públicos Associated Press-NORC mostra que a maioria dos americanos, 64%, considera que a IA está se desenvolvendo "rápido demais", enquanto 27% avaliam que seu avanço ocorre "no ritmo adequado" e apenas 8% acreditam que a tecnologia está evoluindo "devagar demais".

O presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, e os outros cinco cofundadores estabeleceram a empresa como uma public benefit corporation, modalidade jurídica que permite a companhias com fins lucrativos equilibrar objetivos financeiros e impacto social.

A Anthropic planeja realizar uma grande oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) já em novembro. Em junho, a companhia informou ter apresentado um pedido confidencial de registro à Securities and Exchanges Commission (SEC, a CVM dos EUA) para sua proposta de abertura de capital.

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Naquele mesmo mês, a SpaceX, de Musk, estreou em Wall Street como empresa de capital aberto, tornando o empresário o primeiro trilionário do mundo. A SpaceX divulgará seus resultados trimestrais na terça-feira. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado