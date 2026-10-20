Musk projeta receita recorrente anual da SpaceX entre US$ 500 bi e US$ 1 tri até fim 2027

A SpaceX pode entrar em outra órbita de receita. O CEO da SpaceX, Elon Musk, projetou que a companhia de voos espaciais, telecomunicações e inteligência artificial poderá atingir receita anual recorrente entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão até o fim de 2027.

O prognóstico foi traçado em teleconferência de resultados realizada nesta terça-feira, 20, após a empresa anunciar lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, em seu segundo balanço após a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). A receita da empresa cresceu 161%, a US$ 14,6 bilhões.

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Na teleconferência transmitida pela internet e com mais de 195 mil visualizações em alguns momentos, Musk fez ponderações mais detalhadas sobre as perspectivas de uma possível fusão entre a SpaceX e sua outra empresa, a Tesla.

Ambas as companhias formaram comitês especiais para discutir a ideia, informou Musk. Os comitês ainda não chegaram a um acordo e não há garantia de que chegarão, "mas acredito, sim, que há muito mérito em combinar as empresas", disse.

Na visão de Musk, a limitação à superinteligência deriva mais da energia, refrigeração e infraestrutura do que da escassez de chips.

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Às 18h40 (de Brasília), as ações da SpaceX aceleravam a alta a 4,7% no after hours de Nova York. Os papéis da Tesla avançavam 1%. A Tesla divulga seu balanço nesta quarta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires