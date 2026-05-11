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Musk e Tim Cook integrarão delegação empresarial dos EUA na visita de Trump à China

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 16:22:00 Editado em 11.05.2026, 16:31:13
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O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, deve integrar a delegação de empresários que acompanhará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a reunião bilateral com o líder chinês, Xi Jinping, nesta semana. Musk e mais pelo menos outros seis empresários participarão da comitiva, segundo a Fox News, que também inclui o CEO da Apple, Tim Cook.

Segundo a emissora norte-americana, além de Musk e Cook, a delegação contará com a presença dos CEOs da BlackRock, Larry Fink, da Boeing, Robert Ortberg, do Citi, Jane Fraser, e do Goldman Sachs, David Solomon.

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A Bloomberg também cita a participação dos diretores-executivos da Cargill, Illumina, Visa, Micron, Qualcomm e Cisco.

De acordo com a Reuters, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, não participará da comitiva americana.

Segundo uma fonte ligada à viagem, a Casa Branca está focando no encontro mais na temática da agricultura e no comércio de aviação.

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EUA/TRUMP/CHINA/VISITA/DELEGAÇÃO/EMPRESÁRIOS
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