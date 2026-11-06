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Musk diz que Tesla reduzirá produção do Cybertruck no Texas para priorizar Cybercab

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a montadora de veículos elétricos reduzirá a produção da caminhonete Cybertruck no Texas até metade do ano que vem. A afirmação foi realizada em publicação nesta sexta-feira, 6, no X.

Segundo ele, a decisão visa abrir espaço para produção do táxi autônomo Cybercab.

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TESLA/CYBERTRUCK/TEXAS/PRODUÇÃO/REDUÇÃO
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