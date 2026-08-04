Musk diz que receita da SpaceX chegará a US$ 1 tri e se compromete a comprar chips da Nvidia

O CEO da SpaceX, Elon Musk, traçou metas ambiciosas para a empresa nesta terça-feira, 4, que incluem lançar data centers no espaço em 2027 e alcançar US$ 1 trilhão em receita, em seu primeiro discurso a investidores desde o IPO da empresa de foguetes e inteligência artificial (IA) em junho.

Musk antecipou de 2031 para 2030 a meta de atingir US$ 1 trilhão em receita. O bilionário e outros executivos também defenderam que os gastos são fundamentais para iniciativas da companhia, como as relacionadas à construção de infraestrutura de IA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele também afirmou esperar uma taxa anualizada de receita de pelo menos US$ 100 bilhões até o fim do ano. "É o que alcançaríamos se basicamente não fizéssemos nada", disse Musk. "Provavelmente será maior do que isso."

O CEO ainda defendeu que, em algum momento, a Starlink - principal fonte de lucro da SpaceX nos resultados do trimestre - entregue a maior parte da internet do mundo. ""Não é algo para um futuro infinito. É menos de 10 anos", disse.

As ações da SpaceX caíram 7% no after hours de Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo, as ações da Advanced Micro Devices (AMD) caíram mais de 8%, apesar de vendas trimestrais recordes, depois que Musk disse que a SpaceX não comprará mais chips da fabricante norte-americana e que priorizará os semicondutores da Nvidia.

"Daqui para frente, decidimos construir exclusivamente sobre a Nvidia, porque achamos que a arquitetura Blackwell é a melhor arquitetura", disse Musk aos investidores, ao explicar sua estratégia de investimento em infraestrutura de computação para IA.

*Com informações da Dow Jones Newswires