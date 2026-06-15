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Musk diz que ficará surpreso se receita da SpaceX não superar US$ 1 tri em 2031

Escrito por Patricia Lara* (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 14:33:00 Editado em 15.06.2026, 14:42:59
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O empresário Elon Musk afirmou que a SpaceX, empresa norte-americana de foguetes e satélites que ele lidera, poderá ultrapassar US$ 1 trilhão em receita anual até 2031. "E eu ficaria surpreso se a receita não for maior que $1T em 2031", disse Musk neste domingo no X, em meio a ceticismo de analistas e jornalistas sobre a capacidade de a empresa ampliar seu faturamento com essa velocidade.

A SpaceX encerrou 2025 com uma receita de US$ 18,7 bilhões e um prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões.

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A companhia arrecadou US$ 85,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) nos EUA após os subscritores exerceram oficialmente sua opção de lote suplementar de ações, disse a empresa de Elon Musk nesta segunda-feira em comunicado.

Nesta segunda-feira, a ação da companhia era negociada em alta de 10%, a US$ 177,15 perto das 13h47 (de Brasília), após estrear com avanço de 19% na sexta-feira na Nasdaq.

O número de Musk é três vezes maior do que uma previsão de receita da Morgan Stanley e representaria um aumento de 66 vezes em comparação com 2025, o que dá uma taxa média de crescimento anual bem acima de 100%. Ninguém jamais acusou Musk de ter objetivos pequenos.

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A chave para aumentar as vendas serão data centers de IA em órbita, que a SpaceX planeja começar a implantar em 2028. Os data centers terrestres da SpaceX, que pertenciam à xAI antes de ela ser incorporada à SpaceX em fevereiro, estão alugando capacidade de computação para a Anthropic e o Google por bilhões de dólares por mês.

Musk está ajudando, mas o mercado mais amplo também, que subiu depois que os EUA e o Irã disseram ter concordado com um acordo de paz provisório para encerrar os combates no Oriente Médio.

A SpaceX ainda não é membro do S&P 500 porque empresas recém-listadas em bolsa precisam esperar pelo menos 12 meses antes de serem consideradas para inclusão nos índices da S&P Dow Jones Indices.

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Ela teria sido o segundo melhor desempenho do S&P 500 durante a maior parte do pré-mercado de segunda-feira, ficando atrás apenas da fabricante de chips de memória Micron Technology. As fabricantes de discos rígidos Seagate Technology e Western Digital também subiram mais de 5%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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