Musk alerta que, se despesas continuarem, EUA enfrentarão falência

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), disse que se o ritmo de despesas for mantido, os Estados Unidos entrarão em falência.

continua após publicidade

LEIA MAIS:Veja quem é o traficante que foi preso na mansão do rapper Oruam

Em meio a polêmicas e críticas sobre métodos para reduzir as despesas do governo federal, Musk foi convidado a falar pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante a primeira reunião de membros de seu gabinete nesta quarta-feira, 26.

continua após publicidade

"Não podemos sustentar o déficit do governo", disse Musk, citando que as ações tomadas para diminuir os gastos precisam ser rápidas para a redução do déficit até o ano fiscal de 2026.

Musk afirmou que é preciso economizar US$ 4 bilhões por dia a cada dia.

Siga o TNOnline no Google News