Musk afirma que comprar o Twitter é 'um acelerador para criar o X, o app de tudo'

Matheus Andrade (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta terça-feira, 4, que comprar o Twitter é "um acelerador para criar o X, o app de tudo". Em sua conta na rede social, o empresário fez a afirmação no mesmo dia em que protocolou junto à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) documento reafirmando sua proposta para a compra do Twitter.

continua após publicidade .

Musk pretende proceder ao fechamento da transação que teve um acordo no dia 25 de abril de 2022, nos termos e sujeito às condições nele estabelecidos e pendente do recebimento do produto do financiamento da dívida contemplado por ele, de acordo com uma carta enviada à SEC. O acerto prevê o pagamento de US$ 54,20 por ação do Twitter.

"As Partes Musk fornecem este aviso sem admissão de responsabilidade e sem renúncia ou prejuízo a qualquer um de seus direitos", diz ainda o documento. Durante o dia, os papéis da empresa tiveram negociação suspensa em Nova York. Apois a retomada na sessão regular, as ações tiveram alta de 22,24% no fechamento. Já no after hours, por volta das 20h40 (horário de Brasília), o Twitter tinha avanço de 0,15%.