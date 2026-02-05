Multiplan tem lucro líquido de R$ 421,5 milhões no 4tri25, queda de 17,7% ante 4tri24

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 421,5 milhões no quarto trimestre de 2025, queda de 17,7% ante o mesmo período de 2024, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 5. No acumulado do ano, o lucro líquido totalizou R$ 1,141 bilhão, retração de 14,9% ante 2024.

A queda no lucro da Multiplan não ocorreu por conta da situação dos shoppings, onde as vendas dos lojistas cresceram 8% no ano, para R$ 25,9 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em parte, a explicação se deve a uma base de comparação mais forte. Isso porque, no quarto trimestre de 2024, a empresa vendeu ativos relevantes - 25% de participação no Jundiaí Shopping e dois terrenos em Ribeirão Preto - turbinando a receita no período.

Outra explicação é o aumento da despesa com pagamento de juros, já que a companhia tomou mais financiamentos para comprar participação societária do fundo de pensão canadense OTPP, em 2024.

Na parte operacional, o balanço da Multiplan mostrou ampliação das receitas de locação de lojas, estacionamento e serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso ajudou o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), que somou R$ 707 milhões no quarto trimestre, crescimento de 6,1% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 78,4% no quarto trimestre, subida de 7,2 pontos porcentuais. No acumulado do ano, o Ebitda foi de R$ 2,003 bilhões, aumento de 8,4% ante 2024.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 570,2 milhões no quarto trimestre, baixa de 9,9% na comparação anual, enquanto a margem FFO atingiu 63,2%, corte 4,4 de pontos porcentuais. No ano, o FFO totalizou R$ 1,378 bilhão, baixa de 12,9% ante 2024.

A receita líquida no quarto trimestre totalizou R$ 901,8 milhões, recuo de 3,7%. No ano a receita totalizou R$ 2,739 bilhões, alta de 7,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A receita com locação de espaços nos shoppings no quarto trimestre cresceu 8,4% na comparação anual, para R$ 587,3 milhões, ajudada pelo efeito do IGP-DI nos contratos de aluguel, expansão da área dos shoppings, além de faturamento com mídia e porcentual das vendas.

A receita de estacionamentos no quarto trimestre aumentou 4,9%, chegando a R$ 1022 milhões, após reajustes de tarifas implementados em 19 shoppings ao longo do ano.

A receita de serviços no quarto trimestre teve crescimento de 38,6%, para R$ 52,1 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O faturamento com venda de imóveis no quarto trimestre caiu 22,6%, para R$ 282 milhões.

As despesas de propriedades no quarto trimestre totalizaram R$ 25,4 milhões no quarto trimestre, queda de 49,6% - a maior redução trimestral já registrada - em virtude da maior ocupação dos shoppings e recuperação de contas em atraso dos lojistas.

Já as despesas financeiras pesaram. O resultado financeiro no quarto trimestre gerou uma despesa líquida de R$ 182,5 milhões, montante 65% maior do que um ano antes. A linha de imposto de renda cresceu 76,5%, para R$ 69,8 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Multiplan encerrou o quarto trimestre com dívida líquida de R$ 4,668 bilhões, alta de 5,4% ante o terceiro trimestre do mesmo ano, alavancagem de 2,33 vezes, ante 2,26 vezes no trimestre imediatamente anterior.