Multiplan faz planos de ampliar mais três shoppings, mas isso dependerá das eleições

A Multiplan, dona de uma rede de 20 shopping, anunciou nesta sexta-feira, 6, que pretende iniciar um novo ciclo de investimentos em expansões dos seus empreendimentos.

A empresa comunicou que estuda lançar as expansões dos shoppings de Jundiaí (acréscimo de 7,8 mil metros quadrados), São Caetano (9 mil metros quadrados) e Belo Horizonte (12,8 metros quadrados) em 2027, atraindo centenas de novos lojistas para a rede.

Ao todo, esses projetos vão significar uma expansão de 29,8 mil metros quadrados do portfólio da empresa nos próximos anos, o equivalente a 4% do seu tamanho atual, de 719,9 mil metros quadrados.

"Devemos lançar e construir três expansões em 2027", afirmou o presidente da Multiplan, Eduardo Peres, durante teleconferência com investidores e analistas.

Entretanto, Peres não cravou que os investimentos vão de fato sair do papel em 2027, nem o valor dos aportes. Segundo ele, isso dependerá dos rumos das eleições presidenciais e da economia brasileira.

"O resultado das eleições vai mudar a cabeça da companhia se o Brasil seguir por um caminho de equilíbrio fiscal. Não conseguimos crescer se o lojista não acreditar no futuro do Brasil. Somos uma consequência disso", afirmou.

"Não conseguimos fazer shopping sozinhos. Para convencer 50, 100 ou 150 lojistas a se movimentar para uma expansão, esses lojistas precisam estar convencidos de que o Brasil seguirá o caminho do equilíbrio fiscal e da seriedade", acrescentou Peres.

As ampliações dos empreendimentos de Jundiaí e de São Caetano já foram planejadas pela Multiplan no passado recente, mas acabaram saindo da fila em meio à elevação dos juros no Brasil e ao fato de que a própria companhia optou por alocar seu capital em outros fins - como oportunidades de compra de participações em shoppings colocadas à venda por outros investidores.

Segundo o presidente da Multiplan, o anúncio das futuras expansões neste momento é importante para indicar que a companhia tem opções de crescimento dentro do seu portfólio próprio.

A Multiplan já tem quatro expansões em andamento (Morumbi, em São Paulo; Barra Shopping, no Rio; Belo Horizonte e Brasília) com inaugurações previstas para este ano, tendo praticamente toda a nova área já locada. Ao todo, esses projetos somam 26 mil metros quadrados. Peres disse aos investidores e analistas que a demanda dos lojistas por espaços na rede de shoppings da Multiplan é grande e chega a surpreender.

Animado com as vendas

O presidente da Multiplan, Eduardo Peres, afirmou que está mais otimista do que o usual para o varejo neste ano, uma vez que há um conjunto de fatores tendem a estimular as vendas do setor. "Sempre sou otimista com varejo. Neste ano, estou mais ainda", declarou, durante a teleconferência. "Não vejo dificuldades", emendou.

Entre os fatores positivos mencionados, está o aumento na isenção do imposto de renda, que passou a valer recentemente. "Isso trouxe mais dinheiro para o mercado e vai impulsionar varejo", projetou.

Ele comentou ainda que há um volume maior de turistas no Brasil, o que beneficia os shoppings localizados em cidades turísticas. Há também um ano cheio de feriados, que costuma atrair o público local para os shoppings.

Pela frente também estão as eleições, quando os diversos governos gastam mais, injetando dinheiro na economia, segundo Peres.

Na contramão, a Copa do Mundo tende a dispersar os consumidores, mas o efeito este ano deve ser mais moderado, já que os jogos serão mais concentrados no começo da noite (o impacto nas vendas seria maior caso os jogos ocorressem no meio do expediente).

Em 2025, as vendas dos lojistas da Multiplan cresceram 8,0% em relação a 2024, atingindo R$ 25,9 bilhões. O desempenho ficou bem acima dos concorrentes. Na média, os shoppings ampliaram as vendas em 1,2% em 2025, de acordo com censo realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Já no quarto trimestre de 2025, a Multiplan sentiu uma desaceleração, com as vendas subindo apenas 5,3%, para R$ 8,0 bilhões. A empresa adiantou, no seu relatório de resultados, que as vendas em janeiro deste ano cresceram 8,5%, uma aceleração em relação ao desempenho da empresa no ano passado.

Aquisições em vista

O presidente da Multiplan afirmou ainda que a empresa está dosando os investimentos de modo a preservar espaço no seu balanço para aproveitar eventuais oportunidades de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). "Queremos deixar espaço para oportunidades que venham a aparecer em M&A. Estamos sempre abertos e atentos a boas oportunidades", disse.

Peres sinalizou que o esperado ciclo de queda de juros pode aquecer as compras e vendas de ativos no setor de shoppings, com a Multiplan participando deste movimento. Ele reiterou que a empresa manterá controle dos empreendimentos e o M&A só será feito no preço certo, visando gerar mais retorno aos acionistas. Ele ponderou ainda que o futuro dos juros no País é incerto. "Parece que juro vai cair neste ano, mas ninguém tem certeza de nada", ressaltou Peres.

O vice-presidente de finanças e relações com investidores, Armando D'Almeida, afirmou que a direção da Multiplan está confortável com o patamar atual de alavancagem. Questionado sobre o nível "ideal" de endividamento, o executivo disse que isso vai depender do comportamento dos juros no País e reiterou que a empresa quer ter espaço no balanço para eventuais oportunidades de M&A. "Vamos adaptar a alavancagem de acordo com o cenário", disse D'Almeida. Já o volume de investimentos neste ano tende a ser menor do que no ano passado, sem considerar eventuais aquisições, afirmou.

A Multiplan encerrou o quarto trimestre com dívida líquida de R$ 4,668 bilhões, alta de 5,4% ante o terceiro trimestre do mesmo ano, e alavancagem de 2,33 vezes, ante 2,26 vezes no trimestre imediatamente anterior.