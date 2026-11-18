Multiplan abre nova área do ParkShopping, em Brasília, com 60 lojas, de Michael Kors a Lego
Após realizar investimentos de R$ 320 milhões, a Multiplan está inaugurando nesta quarta-feira, 18, uma nova expansão do ParkShopping, em Brasília. O empreendimento está recebendo uma área adicional de quase 9 mil m² (equivalente a um campo de futebol) onde ficarão em torno de 60 lojas.
A Multiplan fechou contratos de locação com as varejistas Coach, Michael Kors, Jo Malone, Dolce & Gabbana Beauty, Lego, Lenny Niemeyer, Animale, Bo.Bô, New Balance e Zapälla, além de restaurantes e demais opções de gastronomia. Parte dessas operações será inaugurada agora, enquanto outra parte abrirá as portas ao longo dos próximos meses.
O ParkShopping tem 43 anos e se tornou um dos centros de compras mais antigos do País. Essa expansão é a décima na sua história. Com isso, chega a 62 mil m² e um total de 300 lojas. A reforma também serviu para conectar o shopping ao complexo corporativo ParkShopping Corporate e ao estacionamento coberto do local.
Conclusão do ciclo de investimentos
Este projeto encerra um plano de investimentos da Multiplan na expansão dos seus espaços comerciais. Desde 2024, a companhia investiu cerca de R$ 2 bilhões na revitalização dos empreendimentos e na construção de 50 mil m² de áreas locáveis adicionais nos seus shoppings em diferentes regiões.
Essa nova área de 50 mil m² é o equivalente à abertura de um shopping de grande porte totalmente novo. Para as empresas do setor, é mais seguro e rentável ampliar os shoppings que já têm bastante público e vendas do que investir em um empreendimento desde o zero - onde esse movimento levaria tempo a amadurecer.
"A expansão do ParkShopping reforça nossa estratégia de investir na qualidade e no potencial de crescimento dos nossos ativos", afirmou o presidente da Multiplan, Eduardo Peres, em nota. "Temos um portfólio consolidado e seguimos identificando oportunidades para ampliar as áreas comerciais, atrair novas marcas e aumentar a competitividade dos nossos empreendimentos, sempre com uma visão de longo prazo", acrescentou.
Pela frente, entretanto, os potenciais novos investimentos estão em compasso de espera. Em conversa recente com analistas e investidores, Peres afirmou que é preciso aguardar a definição da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bem como a evolução do níveis de consumo no País, antes de definir a alocação de capital. "É preciso esperar o que virá pela frente", afirmou, ressaltando o quadro marcado pela imprevisibilidade.
A Multiplan é dona de uma rede de 20 shoppings, onde estão localizadas 6,5 mil lojas. Essa rede movimentou R$ 19 bilhões em vendas de janeiro a setembro, uma expansão de 6,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A companhia teve uma receita líquida de R$ 2,5 bilhões nesse período, crescimento de 37%. O lucro líquido bateu em R$ 720 milhões, aumento de 56,6%.