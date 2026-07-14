Multinacionais de veículos podem produzir no Brasil e exportar, defende Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em reunião com representantes do setor automotivo, que as montadoras multinacionais ampliem a participação das fábricas brasileiras nas exportações de veículos para a América Latina. A declaração foi feita na tarde desta terça-feira, 14, durante reunião com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, no Palácio do Planalto.

"As multinacionais podem simplesmente compreender que as exportações delas podem sair do Brasil. Não tem sentido uma empresa alemã exportar para a América Latina. Poderia ser exportado daqui do Brasil, um lugar que tem 16 mil quilômetros de fronteira", afirmou Lula.

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O presidente destacou que, para isso acontecer, é preciso "vender o nosso produto, a facilidade que nós podemos dar e o incentivo que a gente puder dar." "Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ganhar mercado. Porque se a Bolívia compra um carro americano e tem empresa americana aqui, que venda daqui para lá. É muito mais fácil para todo mundo, e para a empresa é o mesmo caixa", concluiu Lula.