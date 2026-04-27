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Mulheres recebem 21,3% a menos que homens em empresas privadas com mais de 100 empregados

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 11:40:00 Editado em 27.04.2026, 11:48:49
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As mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que homens em empresas privadas com 100 ou mais empregados, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A desigualdade salarial aumentou na comparação com 2023, quando era de 20,7%.

Considerando o salário mediano de contratação, as mulheres ganham 14,3% a menos do que os homens - também uma alta na comparação com 2023, quando a diferença era de 13,7%.

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O número de mulheres empregadas aumentou 11% entre 2023 e 2025, de 7,2 milhões para 8 milhões, o equivalente a 41,4% do mercado total. Em contrapartida, a massa de rendimentos feminina representa apenas 35,2% do total - uma alta frente aos 33,7% de 2023.

Para que os rendimentos chegassem a 41,4% do total, em linha com a participação feminina no mercado de trabalho, seria necessário um acréscimo de R$ 95,5 bilhões nos rendimentos, de acordo com o MTE.

A proporção de empresas que afirmam promover mulheres aumentou de 38,8% para 48,7%. Já as ações de contratação de mulheres com deficiência, LGBTQIA+ e chefes de família permaneceram relativamente estáveis.

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O total de mulheres negras empregadas aumentou 29% entre 2023 e 2026, de 3,2 milhões para 4,2 milhões. O número de estabelecimentos com pelo menos 10% de mulheres negras no seu corpo funcional cresceu 3,6%, para 21.759 das 53,5 mil empresas consideradas.

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