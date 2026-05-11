Mudança no crédito imobiliário visa ampliar disponibilidade de recursos, diz diretor do BC

O diretor de Regulação e de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Gilneu Vivan, disse nesta segunda-feira, 11, que a mudança no funding imobiliário realizada pela autarquia no ano passado teve como objetivo ampliar os recursos disponíveis e permitir que a modalidade crescesse.

"O uso da poupança sempre foi um ótimo modelo, mas o ponto era que a gente não ia chegar aonde se gostaria com esse modelo", afirmou Vivan, durante live do BC sobre o tema. "Se necessitava achar uma forma de rearrumar o modelo, de forma a conseguir mais recursos, uma taxa que fosse adequada para um produto de crédito imobiliário."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo em outubro prevê um aumento gradual do porcentual do saldo da poupança destinado ao setor. Hoje, são 65%. Com a mudança, o valor passa a ser o equivalente a 100% do saldo, embora a fonte passe a ser captada a mercado, por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), por exemplo.

A instituição financeira capta os recursos a mercado e pode usar um valor equivalente do saldo da poupança para aplicar em ativos, com lucro maior do que é pago pela poupança. A ideia do BC é que esse spread sirva para reduzir os juros da operação.

Segundo Vivan, a mudança ocorreu porque o saldo de poupança está estagnado em termos nominais desde 2020, o que impede o crescimento do crédito imobiliário como porcentual do Produto Interno Bruto (PIB). Considerando apenas o crédito financiado pela poupança, ele representa 6% do PIB no Brasil - contra 20% a 30% do PIB em outros países de renda média.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor lembrou que, até a mudança, a falta de recursos para o segmento já havia levado instituições financeiras a procurar financiamento a mercado, o que as levava a ofertar crédito com juros maiores. Ao mesmo tempo, o financiamento vinha sendo diminuído, de 80% para 60% ou 50% do valor do imóvel, por exemplo. "As taxas sobem e o volume de crédito diminui", disse.