MTE diz que Temer e Bolsonaro liberaram R$ 168,9 bi contra R$ 34,7 bi de Lula em saques do FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostrou, nesta terça-feira, 16, durante reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), que o governo de Michel Temer liberou R$ 68 bilhões e o de Jair Bolsonaro, R$ 100,9 bilhões, em saques extraordinários do FGTS, contra R$ 34,7 bilhões do governo Lula.

De acordo com a Pasta, "os saques extraordinários do FGTS no Governo Lula estão relacionados a público específico de determinada política pública, sendo estimados todos os impactos pelo Agente Operador do FGTS (Caixa)".

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Segundo a apresentação, nos governos anteriores a Lula, foram 4 medidas provisórias publicadas permitindo saques extraordinários, incluindo uma durante a pandemia de covid-19.

O montante nominal dos saques foi de R$ 120 bilhões, que equivale a R$ 168,9 bilhões corrigidos pela inflação do período.

Na comparação entre número de pessoas que tiveram direito aos saques, durante os governos Temer e Bolsonaro foram, em média, 37,8 milhões de trabalhadores por medida. Enquanto no governo Lula esse número médio é de 11,9 milhões. Na administração petista, a Pasta contabiliza três MPs que liberaram recursos do fundo.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.