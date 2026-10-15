MSCI congela mudanças em índices de ações da Turquia

A MSCI informou que aplicará um congelamento em certas alterações relacionadas ao índice de ações turcas resultantes de revisões de índices ou eventos corporativos, com efeito imediato e até novo aviso.

Os índices da MSCI funcionam como uma "termômetro" global por calcular o desempenho de carteiras teóricas de ações.

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No anúncio, a MSCI destacou sérias preocupações levantadas por investidores institucionais sobre possíveis negociações coordenadas por meio de participações em fundos intimamente ligados a certas empresas menores listadas em bolsa, o que compromete a confiabilidade das estimativas de free float - livre circulação de ações - e a integridade do mercado.

A MSCI observou que as autoridades turcas introduziram uma estrutura que exclui participações detidas por fundos do free float, nos casos em que o beneficiário final já esteja excluído. "Como essas são medidas iniciais, os investidores institucionais precisarão observar uma aplicação crível e sustentada das normas contra a negociação coordenada, bem como padrões de divulgação que permitam a verificação independente do free float dos ativos turcos."