Após a União Europeia adiar a decisão sobre a reinclusão do Brasil na lista de países fornecedores de carne de aves e mel, o Ministério das Relações Exteriores informou que segue em "contato constante com as autoridades europeias responsáveis pelo tema, buscando solucionar a questão no menor prazo possível", disse o MRE em resposta ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na terça, a UE adiou a avaliação sobre o retorno do Brasil à lista de fornecedores de carne de aves e mel no âmbito do Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff, na sigla em inglês), órgão responsável pela atualização da lista de países autorizados a exportar animais e produtos de origem animal para a UE.

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O adiamento da deliberação ocorreu após países membros do bloco pedirem esclarecimentos adicionais sobre o sistema implementado na produção brasileira de controle de antimicrobianos, segundo um porta-voz da Comissão Europeia. O próximo encontro do colegiado está previsto para 7 e 8 de dezembro.

A expectativa dos exportadores e do governo brasileiro era a de que o comitê aprovasse o retorno do Brasil à lista de países que cumprem as exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos na pecuária para fornecimento de carne de aves e mel.

As exportações brasileiras de proteínas e produtos de origem animal para o bloco estão suspensas desde 3 de setembro, quando a nova lista entrou em vigor.

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A UE busca garantias de que as carnes exportadas ao bloco estejam livres de determinados antimicrobianos e em conformidade com o regulamento europeu. Em resposta às exigências, o Brasil adotou, desde 1º de julho, novos procedimentos de controle do uso de antimicrobianos nas cadeias de proteínas e de produtos de origem animal, para atender à legislação europeia. O bloco fez a validação desses procedimentos in loco, por meio de inspeções no País realizadas de 24 de agosto a 4 de setembro.