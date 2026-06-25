MPor: Temos encontrado sensibilidade da Fazenda para medidas de auxílio às aéreas

O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou nesta quinta-feira, 25, que tem encontrado sensibilidade no Ministério da Fazenda para a aprovação de medidas de auxílio ao setor de aviação civil na tentativa de amenizar o impacto da alta do preço do petróleo nas contas das companhias aéreas.

A Pasta articula uma medida para reduzir gradualmente a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre contratos de leasing de aeronaves até sua eliminação em 2030.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"É uma pauta que tem tomado a agenda de políticas públicas do ministério de forma relevante e tem encontrado sensibilização do Ministério da Fazenda para o setor", afirmou o Ministério de Portos e Aeroportos à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O temor do setor é que as companhias aéreas, em cenário de aperto financeiro - uma vez que o combustível de aviação é responsável por 33% da composição do custo da viação - parem de operar rotas regionais e não as retomem posteriormente.

A preservação das rotas regionais é vista como estratégica pelo governo federal para a conectividade nacional. A interrupção dessas operações poderia afetar municípios que dependem do transporte aéreo para integração econômica e acesso a serviços públicos. A medida vem como estratégia para evitar a paralisação das rotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O plano negociado com a Fazenda é para assegurar que o imposto não avance para a alíquota de 15% e também regrida dos atuais 3%, de modo que seja zerado em uma regressão que pode ser de 1% ao ano, chegando em 0% ou um valor tecnicamente próximo de 0% até 2030.

A questão é entender o custo da medida aos cofres públicos, que perderam fonte de recurso, e como eles seriam compensados.