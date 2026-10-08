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MPor inclui repactuação de Viracopos na agenda até 2030 e prevê R$ 1,5 bi em investimentos

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, informou nesta quinta-feira, 8, que conta com a repactuação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na carteira de concessões aeroportuárias para o período de 2027 a 2030.

A atualização das obrigações contratuais e a integração de aeroportos regionais ao contrato devem resultar em investimentos previstos de R$ 1,5 bilhão, segundo apresentação divulgada por ele durante o Brasil Export, em Brasília (DF).

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Desde o início da década, o terminal passa pelo processo de negociação como tentativa da relicitação e agora da repactuação. A concessão de Viracopos começou em 2012 com um prazo previsto de 30 anos.

O ministério também disse que pretende dar continuidade ao Programa AmpliAr, iniciativa voltada à integração de aeroportos regionais a concessões existentes ou a novos blocos de concessão, como será feito no leilão do Aeroporto de Brasília, previsto para 17 de dezembro.

De acordo com o material, mais de 70 aeroportos estão atualmente em estudo para futuras incorporações ao programa. O modelo segue o formato apelidado de "filé com osso" em que a concessionária vencedora assume um terminal com maior movimentação de passageiros junto de outros terminais regionais, com menores movimentações.

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Na agenda institucional para o período, o governo ainda prevê a ampliação das fontes de financiamento ao setor. Entre as medidas está a liberação de uma linha de crédito adicional de R$ 7,1 bilhões por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), destinada ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária e aérea.

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AEROPORTOS/CONCESSÃO/VIRACOPOS/REPACTUAÇÃO/MPOR/INCLUSÃO
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