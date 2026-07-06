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MPor: Brasil e Paraguai terão reunião no fim de julho para tratar da hidrovia do Rio Paraguai

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 14:05:00 Editado em 06.07.2026, 14:14:24
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O Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) afirmou nesta segunda-feira, 6, que sua equipe técnica irá se reunir com a do Paraguai para uma nova reunião a fim de avançar com as tratativas do leilão da hidrovia do Rio Paraguai. Como o canal abrange o território dos países, e da Bolívia, os três precisam estar de acordo para o avanço do remate.

"Foi reafirmado o interesse mútuo em dar prosseguimento ao processo de concessão e acordada a realização de uma nova reunião técnica no fim deste mês para avançar nas tratativas", afirmou a Pasta por meio da nota enviada à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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Uma reunião bilateral foi realizada na semana passada, durante a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, no Paraguai.

Após a conclusão das negociações técnicas e a definição dos ajustes necessários no projeto, o governo pretende avançar com as etapas regulatórias e administrativas que antecedem a publicação do edital. Esse seria o primeiro leilão de hidrovias realizado pelo Brasil.

Pelo cronograma oficial apresentado pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação em maio, o edital da concessão da Hidrovia deve ser publicado no segundo semestre de 2026, enquanto o leilão estava previsto para o primeiro semestre de 2027.

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Já o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou no fim de junho que o governo pretende lançar o edital entre o segundo semestre deste ano e o início de 2027, ressaltando que a definição depende do avanço das negociações com Paraguai e Bolívia

A iniciativa é tratada pelo governo como um dos projetos mais relevantes da agenda de hidrovias e pode abrir caminho para novos modelos de concessão voltados à gestão da infraestrutura de navegação interior no País.

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BRASIL/PARAGUAI/HIDROVIA/MPOR/LEILÃO/REUNIÃO
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