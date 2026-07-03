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ECONOMIA

MP pede que TCU apure legalidade de reativação de alvarás e inclusão de lítio em títulos da ANM

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 18:08:00 Editado em 03.07.2026, 18:19:02
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O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu investigação, à pedido do Ministério Público, para apurar possíveis irregularidades administrativas no âmbito da Agência Nacional de Mineração (ANM) relacionadas à reativação de alvarás de pesquisa minerária anteriormente renunciados pela empresa Slipstream Participações e à inclusão de lítio nos respectivos títulos minerários. O caso está sob relatoria do ministro Benjamin Zymler.

A investigação concentra-se em dois pontos principais: a legalidade da reativação de alvarás de pesquisa que haviam sido objeto de renúncia pela empresa e a conformidade da inclusão do lítio entre as substâncias minerais abrangidas pelos títulos.

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O processo está em fase de instrução na Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), responsável pela análise técnica do caso. Nesta etapa, os auditores reúnem informações e documentos para subsidiar eventual manifestação do relator e posterior deliberação do TCU.

Até o momento, não há decisão de mérito sobre o caso. A abertura da investigação não representa conclusão da Corte quanto à existência de irregularidades, mas o início da apuração sobre a legalidade dos atos praticados pela agência reguladora.

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alvarás ANM legalidade Mp Slipstream
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