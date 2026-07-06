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ECONOMIA

MP pede ao TCU avaliação de piora do déficit primário e possível efeito eleitoral

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 15:27:00 Editado em 06.07.2026, 15:36:59
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O Ministério Público (MP) pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) nesta segunda-feira, 06, para analisar evolução do déficit primário do governo federal e a apuração das causas de sua deterioração, incluindo "eventual influência da proximidade das eleições de 2026 sobre o resultado das contas públicas".

Segundo a descrição do processo, enviado pelo subprocurador, Lucas Furtado, a representação solicita que a Corte de Contas avalie se o cenário pré-eleitoral colaborou para o agravamento do déficit, incluindo as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.

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A iniciativa não considera a existência de irregularidades, mas busca verificar se decisões de política fiscal adotadas às vésperas do pleito de 2026, na tentativa de mobilizar público eleitor, tiveram impacto sobre o desempenho das contas públicas.

Entre os aspectos passíveis de avaliação estão medidas relacionadas a despesas, arrecadação e execução orçamentária.

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TCU/CONTAS PÚBLICAS/DÉFICIT PRIMÁRIO
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