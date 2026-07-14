Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

MP do Frete: FPA diz reconhecer avanços durante tramitação no Congresso

Escrito por Broadcast Agro (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 21:52:00 Editado em 14.07.2026, 22:01:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) disse, em nota, reconhecer "os avanços promovidos no texto da Medida Provisória nº 1.343/2026" (MP do Frete), durante a tramitação no Congresso Nacional. Para a bancada, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) construiu entendimento "capaz de promover convergência entre os diversos segmentos envolvidos e mitigar impactos sobre o agronegócio brasileiro e, por extensão, sobre o preço dos insumos e dos alimentos que sustentam a mesa dos brasileiros".

Na mesma nota, a FPA destacou a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para apreciação da matéria antes da perda de sua vigência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aprovação FPA FRETE/MP/SENADO pl
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV