MP do Frete: FPA diz reconhecer avanços durante tramitação no Congresso

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) disse, em nota, reconhecer "os avanços promovidos no texto da Medida Provisória nº 1.343/2026" (MP do Frete), durante a tramitação no Congresso Nacional. Para a bancada, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) construiu entendimento "capaz de promover convergência entre os diversos segmentos envolvidos e mitigar impactos sobre o agronegócio brasileiro e, por extensão, sobre o preço dos insumos e dos alimentos que sustentam a mesa dos brasileiros".

Na mesma nota, a FPA destacou a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para apreciação da matéria antes da perda de sua vigência.