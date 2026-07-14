MP do Frete: FPA diz reconhecer avanços durante tramitação no Congresso
Escrito por Broadcast Agro (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 21:52:00 Editado em 14.07.2026, 22:01:01
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) disse, em nota, reconhecer "os avanços promovidos no texto da Medida Provisória nº 1.343/2026" (MP do Frete), durante a tramitação no Congresso Nacional. Para a bancada, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) construiu entendimento "capaz de promover convergência entre os diversos segmentos envolvidos e mitigar impactos sobre o agronegócio brasileiro e, por extensão, sobre o preço dos insumos e dos alimentos que sustentam a mesa dos brasileiros".
Na mesma nota, a FPA destacou a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para apreciação da matéria antes da perda de sua vigência.
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