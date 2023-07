MP das apostas vai sair, mas estimamos arrecadação aquém do esperado, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 20, que a Medida Provisória que regulamenta negócios de apostas no País vai sair do papel, mas minimizou o impacto disso na arrecadação.

continua após publicidade

"A MP das apostas vai sair, mas a receita estimada com isso é menor que a do setor e a da Secretaria de Reformas. A arrecadação com apostas vai para o orçamento com previsão baixa", disse.

"Estimamos algo na casa de R$ 2 bilhões por ano (de arrecadação), muito aquém do que se imaginava", afirmou Haddad hoje em evento no Rio.