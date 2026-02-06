Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

MP autoriza utilização do FGTS para financiar entidades hospitalares filantrópicas

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 21:59:00 Editado em 06.02.2026, 22:10:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1.336 que autoriza a utilização de parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para operações de financiamento destinadas a entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos. A MP está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, e foi assinada por Lula em Salvador (BA).

Segundo informou o Palácio do Planalto, a medida beneficia instituições que atuam com pessoas com deficiência e entidades que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que sejam destinados, neste ano, R$ 4 bilhões a entidades filantrópicas, sem que redução dos recursos do FGTS já previstos para habitação, saneamento e infraestrutura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O uso do FGTS para essas operações de crédito foi autorizado entre 2019 e 2022. A MP agora restabelece essa possibilidade até 2030.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
entidades hospitalares filantrópicas FGTS Lula Mp
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline