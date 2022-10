Movimentos excessivos do iene desfavorecem a economia do Japão, afirma Kuroda

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta quarta-feira (19) que movimentos "excessivos e unilaterais" do iene são desfavoráveis para a economia japonesa, referindo-se à tendência de forte enfraquecimento do iene ante o dólar.

Nos últimos dias, o iene vem atingindo os menores níveis em mais de três décadas em relação ao dólar, pressionado por divergências entre as políticas monetárias do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que vem elevando seus juros agressivamente para combater pressões inflacionárias, e do BoJ, que tem mantido uma postura ultra-acomodatícia.

Kuroda afirmou também mais cedo que a política do BoJ não mira diretamente a taxa de câmbio e reiterou ser "apropriado" manter o relaxamento monetário para sustentar a recuperação econômica do Japão. Com informações da Dow Jones Newswires.