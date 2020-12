Mourão: se nada for feito, em 2 anos não haverá condições de sustentar o governo - TNOnline

Continua após publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse na manhã desta segunda-feira, 7, em palestra comemorativa aos 126 anos da Associação Comercial de São Paulo, que o País tem enfrentado ao longo dos últimos anos crises nos sistemas político, econômico e da sociedade. A crise econômica, destacou, veio sendo gestada ao longo dos últimos 30 anos.

No seu entender, se nada for feito, como a reforma do Estado, em dois anos não haverá condições de sustentar o governo. "Temos dois pilares básicos da economia no vermelho, abalados: o déficit nas contas públicas e a produtividade."

Segundo ele, o déficit nas contas públicas começou a ser sanado com a reforma previdenciária. Mas isso foi gasto com os recursos destinados à pandemia do novo coronavírus. E alertou que, se não houver reforma do Estado brasileiro, "que é grande e gasta mal", em dois anos não haverá condições de sustentar o governo. "É responsabilidade do nosso governo nesses dois anos trabalhar para superar os obstáculos, fazer as privatizações e equilibrar as contas púbicas, a fim de transmitir confiança para os investidores que desejam trazer seus recursos para o Brasil."

Na palestra, ele criticou que os recursos de impostos e da dívida se perderam em gestões incompetentes e na corrupção, ao longo da crise gestada nos últimos 30 anos. Sobre as projeções para o PIB, ele destacou: "Tenho firme crença que a queda do PIB será de 4,5%; menos da metade dos prognósticos."

Depois de lamentar que nesses dois anos de governo não foi possível avançar nas privatizações, ele falou que a nossa produtividade é baixíssima por conta dos problemas de infraestrutura. "O governo não tem dinheiro para infraestrutura e precisa atrair parceiro privado e, para atrair parceiro privado, precisamos ter ambiente amigável e com segurança jurídica", frisou. E criticou também a Constituição brasileira, que no seu entender, não olhou futuro e colocou muitos deveres ao governo.

Para Mourão, é preciso investir na reforma tributária, que está madura. "Precisamos organizar e simplificar os impostos", defendeu, destacando que isso é consenso. "Nosso sistema tributário custa R$ 70 bilhões ao ano (para governo e sistema produtivo), o que é muito", avaliou.

Sobre o novo coronavírus, ele disse que o País não saiu da primeira onda. "Na minha visão a pandemia nunca saiu da primeira onda; agora é repique", disse, elogiando o sistema público de saúde brasileiro, que foi capaz - junto com o governo brasileiro - de trabalhar de forma eficiente na pandemia.

E destacou: "Lamentamos as 176 mil vítimas, mas o trabalho da nossa medicina e dos gestores foi fantástico."

Mourão disse também achar complicado a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial pago pelo governo nessa pandemia, que termina neste mês.