Mourão: privatização da Petrobras não é 'nó górdio' para preço de combustíveis

Da Redação

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira, 9, em entrevista à CNN Brasil que a privatização da Petrobras não é "o nó górdio" (dificuldade aparentemente sem solução) do problema da alta dos preços dos combustíveis no Brasil.

Mais cedo, em evento no Nordeste, o presidente da República, Jair Bolsonaro, repetiu que gostaria de se livrar da estatal por ser responsabilizado pelo salto dos valores cobrados nas bombas - de acordo com ele, algo fora de sua alçada.

"Não vejo que a privatização da Petrobras seja o nó górdio do problema de combustíveis. Vamos lembrar que nós exportamos petróleo bruto e importamos combustível. É uma das razões do encarecimento", afirmou Mourão. "Parcela da população entende que combustível subiu fruto do aumento da alta do petróleo", acrescentou.

A privatização da Petrobras é uma das bandeiras de campanha do governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, João Doria (PSDB).

Mourão ainda se disse favorável à redução do IPI para favorecer a indústria brasileira. "Estou ao lado do que pensa o ministro Paulo Guedes da Economia", afirmou o vice-presidente na entrevista.